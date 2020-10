Coronavirus, Massimo Galli: “Milano è a rischio, abbiamo poco tempo per invertire la tendenza. Si passi alla scuola a distanza” (Di mercoledì 14 ottobre 2020) C’è “poco tempo per invertire la tendenza, tra 15 giorni sarà tardi”. Quindici giorni per invertire la tendenza di aumento dei contagi e dei ricoveri, per scongiurare che gli ospedali milanesi vadano al collasso travolti da una nuova ondata di casi di Coronavirus. E’ la stima del professor Massimo Galli, virologo dell’ospedale Sacco di Milano, che in un’intervista telefonica a Fanpage.it avverte: “Bisogna fare grande attenzione alla situazione dell’area metropolitana di Milano. abbiamo pochissimo tempo”. Il medico rilancia quindi le ipotesi di una ripresa della smart working e della didattica a ... Leggi su meteoweb.eu (Di mercoledì 14 ottobre 2020) C’è “perla, tra 15 giorni sarà tardi”. Quindici giorni perladi aumento dei contagi e dei ricoveri, per scongiurare che gli ospedali milanesi vadano al collasso travolti da una nuova ondata di casi di. E’ la stima del professor, virologo dell’ospedale Sacco di Milano, che in un’intervista telefonica a Fanpage.it avverte: “Bisogna fare grande attenzionesituazione dell’area metropolitana di Milano.pochissimo”. Il medico rilancia quindi le ipotesi di una ripresa della smart working e della didattica a ...

