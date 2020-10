Coronavirus, Macron: “Siamo alla seconda ondata, lockdown totale sarebbe sproporzionato” ma arriva il coprifuoco a Parigi e altre città (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Il governo francese ha ripristinato lo stato d’emergenza sanitaria su tutto il territorio a partire dal 17 ottobre. E’ quanto si legge in un resoconto del consiglio dei ministri diffuso poco prima dell’atteso discorso alla nazione del presidente Emmanuel Macron. Il precedente stato d’emergenza per il Coronavirus era terminato il 10 luglio. “Noi siamo in quella che spesso abbiamo chiamato seconda ondata e che riguarda tutta Europa”. Lo ha detto Macron parlando in tv: “Il virus sta tornando, è ovunque e la situazione in alcuni Paesi è molto preoccupante. Sappiamo che il virus è letale, è pericoloso e grave per tutti, siamo in una fase dove è necessario agire, non abbiamo perso il controllo” ma ... Leggi su meteoweb.eu (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Il governo francese ha ripristinato lo stato d’emergenza sanitaria su tutto il territorio a partire dal 17 ottobre. E’ quanto si legge in un resoconto del consiglio dei ministri diffuso poco prima dell’atteso discorsonazione del presidente Emmanuel. Il precedente stato d’emergenza per ilera terminato il 10 luglio. “Noi siamo in quella che spesso abbiamo chiamatoe che riguarda tutta Europa”. Lo ha dettoparlando in tv: “Il virus sta tornando, è ovunque e la situazione in alcuni Paesi è molto preoccupante. Sappiamo che il virus è letale, è pericoloso e grave per tutti, siamo in una fase dove è necessario agire, non abbiamo perso il controllo” ma ...

Agenzia_Ansa : #Coronavirus, in #Russia record di morti e infezioni. In #Belgio contagi +79% in una settimana. #Olanda va verso la… - fanpage : ?? Ultim'ora È coprifuoco per 28 milioni di francesi. L'annuncio di Macron - RaiNews : #coronavirus #covid19 il presidente francese Emmanuel #Macron annuncia in tv la nuova stretta. Virus 'pericoloso e… - KovalevskyMasha : RT @RepubblicaTv: Coronavirus, Macron annuncia: ''Coprifuoco dalle 21 alle 6 per quattro settimane'': Coprifuoco di quattro settimane, a p… - Antonioliva83 : RT @Open_gol: «Tutti i cinema, teatri, ristoranti, bar, e tutte le persone resteranno a casa» Il coprifuoco sarà in vigore dalle 21 alle 6… -