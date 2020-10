Coronavirus, l’Ordine dei medici di Milano: “400 denunce pronte, una vergogna” (Di mercoledì 14 ottobre 2020) ROMA – Cause legali per mancata diagnosi o per terapie non idonee. In Lombardia aumentano le richieste di pareri per valutare la responsabilita’ civile dei medici nei confronti dei pazienti affetti da Covid-19: denunce di familiari e parenti, soprattutto. “Una situazione critica che definirei anche vergognosa”, commenta alla ‘Dire’ Roberto Carlo Rossi, presidente dell’Ordine dei medici di Milano. Leggi su dire (Di mercoledì 14 ottobre 2020) ROMA – Cause legali per mancata diagnosi o per terapie non idonee. In Lombardia aumentano le richieste di pareri per valutare la responsabilita’ civile dei medici nei confronti dei pazienti affetti da Covid-19: denunce di familiari e parenti, soprattutto. “Una situazione critica che definirei anche vergognosa”, commenta alla ‘Dire’ Roberto Carlo Rossi, presidente dell’Ordine dei medici di Milano.

