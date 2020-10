Coronavirus Lombardia bollettino oggi: i dati della Regione per il 14 ottobre (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Mentre ieri si sono registrati 1080 casi e 6 decessi i dati aggiornati sulla diffusione dei contagi di i Coronavirus in Lombardia con i numeri della Regione: 1844 casi e 17 decessi. Sono stati effettuati 29048 tamponi. I pazienti in terapia intensiva oggi sono 64, 2 in più rispetto a ieri mentre i ricoverati crescono di 99 per un totale di 645 nelle ultime 24 ore. “A preoccuparci è l’andamento dei ricoveri. Da qualche giorno assistiamo a un aumento esponenziale delle richieste” e “se immaginiamo di proiettare questo trend nelle prossime settimane potremo trovarci dalle attuali poche decine di pazienti ricoverati alle centinaia. Questa situazione potrebbe potenzialmente diventare molto ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Mentre ieri si sono registrati 1080 casi e 6 decessi iaggiornati sulla diffusione dei contagi di iincon i numeri: 1844 casi e 17 decessi. Sono stati effettuati 29048 tamponi. I pazienti in terapia intensivasono 64, 2 in più rispetto a ieri mentre i ricoverati crescono di 99 per un totale di 645 nelle ultime 24 ore. “A preoccuparci è l’andamento dei ricoveri. Da qualche giorno assistiamo a un aumento esponenziale delle richieste” e “se immaginiamo di proiettare questo trend nelle prossime settimane potremo trovarci dalle attuali poche decine di pazienti ricoverati alle centinaia. Questa situazione potrebbe potenzialmente diventare molto ...

