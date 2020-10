Coronavirus, Lombardia al lavoro per aumentare posti letto (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Milano, 14 ott. (Adnkronos Salute) - Il contagio da Coronavirus Sars-Cov-2 cammina e le ospedalizzazioni stanno "crescendo rapidamente in Lombardia". Come segnalato nei giorni scorsi dagli esperti, la pressione si concentra non sulle terapie intensive in questo momento, ma sui reparti di media-bassa intensità. Perciò la Regione sta lavorando per rendere disponibili "molti più posti per sub acuti". Una delibera è in cantiere per "aprire mille nuovi letti per ricoveri extra ospedalieri". Perché "la situazione è sicuramente molto delicata", conferma all'Adnkronos Salute il direttore generale Welfare Marco Trivelli, ma "ci troviamo di fronte a uno scenario diverso da quello di marzo-aprile". Nei mesi dello 'tsunami Covid', quelli della prima emergenza sanitaria fronteggiata in Italia, a preoccupare ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Milano, 14 ott. (Adnkronos Salute) - Il contagio daSars-Cov-2 cammina e le ospedalizzazioni stanno "crescendo rapidamente in". Come segnalato nei giorni scorsi dagli esperti, la pressione si concentra non sulle terapie intensive in questo momento, ma sui reparti di media-bassa intensità. Perciò la Regione sta lavorando per rendere disponibili "molti piùper sub acuti". Una delibera è in cantiere per "aprire mille nuovi letti per ricoveri extra ospedalieri". Perché "la situazione è sicuramente molto delicata", conferma all'Adnkronos Salute il direttore generale Welfare Marco Trivelli, ma "ci troviamo di fronte a uno scenario diverso da quello di marzo-aprile". Nei mesi dello 'tsunami Covid', quelli della prima emergenza sanitaria fronteggiata in Italia, a preoccupare ...

