Coronavirus, lockdown parziale in Olanda. Francia verso nuove restrizioni (Di mercoledì 14 ottobre 2020) (Teleborsa) – Dopo una parziale tregua durante l’estate, il Coronavirus è tornato a spaventare l’Europa con il progressivo ripristino delle misure restrittive, cartina di tornasole della ritrovata (secondo molti mai persa) aggressività della pandemia. L’Olanda (che ha attualmente il terzo tasso più alto di infezioni per 100.000 persone in Europa, dietro solo a Repubblica Ceca e Belgio) ha messo in campo misure drastiche, chiudendo tutti i bar ed i ristoranti. La Francia attende il discorso del Presidente Emmanuel Macron che dovrebbe annunciare un’ulteriore stretta, a partire proprio dalla vita notturna. Così come ha già fatto la Gran Bretagna, che tuttavia continua a pagare un tributo altissimo alla pandemia in termini di vittime. Non si ferma, ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 14 ottobre 2020) (Teleborsa) – Dopo unatregua durante l’estate, ilè tornato a spaventare l’Europa con il progressivo ripristino delle misure restrittive, cartina di tornasole della ritrovata (secondo molti mai persa) aggressività della pandemia. L’(che ha attualmente il terzo tasso più alto di infezioni per 100.000 persone in Europa, dietro solo a Repubblica Ceca e Belgio) ha messo in campo misure drastiche, chiudendo tutti i bar ed i ristoranti. Laattende il discorso del Presidente Emmanuel Macron che dovrebbe annunciare un’ulteriore stretta, a partire proprio dalla vita notturna. Così come ha già fatto la Gran Bretagna, che tuttavia continua a pagare un tributo altissimo alla pandemia in termini di vittime. Non si ferma, ...

Specialmente in quest'anno di lockdown e senza l'ombra di un turista ... e la prossima estate i croceristi – Covid-19 permettendo – potranno recarsi all'ufficio turistico (altro fondo sfitto ...

Migrazione sanitaria verso la Lombardia, con la pandemia è caos

Il Covid-19 ha avuto un impatto sui pazienti che arrivano in Lombardia ... Ma cosa è successo ai “migranti sanitari” durante il lockdown? E ancora: che cosa succederà nei prossimi mesi a tutti quei ...

