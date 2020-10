Coronavirus, l'Irlanda del Nord chiude le scuole per due settimane (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Nell'ambito di un pacchetto di nuove misure restrittive per contenere l'epidemia di Coronavirus, l'Irlanda del Nord estenderà a due settimane la pausa di metà semestre delle scuole. Le restrizioni, ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Nell'ambito di un pacchetto di nuove misure restrittive per contenere l'epidemia di, l'delestenderà a duela pausa di metà semestre delle. Le restrizioni, ...

L'Irlanda del Nord chiuderà le scuole per due settimane, nell'ambito di un pacchetto di nuove misure restrittive per contenere l'epidemia di coronavirus. Lo riferisce la Bbc. (ANSA) ...

Nell'ambito di un pacchetto di nuove misure restrittive per contenere l'epidemia di coronavirus, l'Irlanda del Nord estenderà a due settimane la pausa di metà semestre delle scuole. Le restrizioni, ...