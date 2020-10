Coronavirus, le ultime news dal Mondo: oltre 38 milioni di contagi, dalla Banca Mondiale 12 miliardi per i Paesi in via di sviluppo (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Hanno superato quota 38 milioni (38.066.000) i contagi totali di Coronavirus nel Mondo: lo riporta la Johns Hopkins University. Le vittime a livello globale sono 1.085.396, mentre sono le persone guarite 26.391.517. Gli Stati Uniti hanno raggiunto la cifra di 7 milioni e 850 mila casi confermati di Covid e 215.800 decessi, secondo la JHU, con quasi 50mila contagi in più rispetto a lunedì e 758 nuovi decessi. Nonostante New York non sia più lo Stato con il maggior numero di contagi, resta il più colpito in termini di decessi con 33.306 morti, più di Spagna o Francia. Nella sola New York City, sono morte 23.895 persone. Il governo olandese ha annunciato una serie di misure per combattere l’epidemia di ... Leggi su meteoweb.eu (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Hanno superato quota 38(38.066.000) itotali dinel: lo riporta la Johns Hopkins University. Le vittime a livello globale sono 1.085.396, mentre sono le persone guarite 26.391.517. Gli Stati Uniti hanno raggiunto la cifra di 7e 850 mila casi confermati di Covid e 215.800 decessi, secondo la JHU, con quasi 50milain più rispetto a lunedì e 758 nuovi decessi. Nonostante New York non sia più lo Stato con il maggior numero di, resta il più colpito in termini di decessi con 33.306 morti, più di Spagna o Francia. Nella sola New York City, sono morte 23.895 persone. Il governo olandese ha annunciato una serie di misure per combattere l’epidemia di ...

