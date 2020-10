Coronavirus Latina e Provincia, 47 nuovi casi: ecco dove, la situazione aggiornata al 14 ottobre (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Sono 47 i nuovi casi di Coronavirus che sono stati registrati nelle ultime 24 ore dalla Asl di Latina. I casi sono così distribuiti: Aprilia (21), Cisterna di Latina (2), Cori (3), Fondi (1), Gaeta (4), Latina (4), Minturno (1), Pontinia (1), Sermoneta (1), Sperlonga (1), Sonnino (1), Terracina (5). Non si registrano nuovi decessi. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Sono 47 idiche sono stati registrati nelle ultime 24 ore dalla Asl di. Isono così distribuiti: Aprilia (21), Cisterna di(2), Cori (3), Fondi (1), Gaeta (4),(4), Minturno (1), Pontinia (1), Sermoneta (1), Sperlonga (1), Sonnino (1), Terracina (5). Non si registranodecessi. su Il Corriere della Città.

