Coronavirus | l’annuncio in diretta TV del Presidente | scatta il coprifuoco

Leggi su howtodofor

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) «Il virus sta tornando, non abbiamo perso il controllo ma in Francia la situazione è molto preoccupante» per il Covid. Lo afferma ilfrancese Emmanuel Macron intv annuncianto il «da sabato per 4 settimane», dalle 21 alle 6 nelle zone di allerta massima a causa della pandemia di. Il, ha annunciato Macron, è dichiarato anche a Grenoble, Lille, Lione, Montpellier, Saint-Etienne, Aix-en-Provence, Marsiglia, Rouen e Tolosa. Il provvedimento è dichiarato per 4 settimane, prorogabili fino al primo dicembre se si rivelerà necessario dopo una verifica al termine del periodo previsto di un mese. Sono stati 22.591 i nuovi casi positivi al Covid-19 in Francia nelle ...