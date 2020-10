Coronavirus, la salvezza del corpo è la nuova religione e i medici i suoi pastori (Di mercoledì 14 ottobre 2020) L’Occidente non crede più in nulla già da tempo. Almeno da quando “l’ospite più inquietante”, il nichilismo, si è insinuato nei suoi spazi, occupandoli integalmente e senza zone franche. Niente più valori e ideali, niente più dèi e idee eterne: tutto è precipitato nell’abisso, svalorizzandosi. Nichilismo, ci ha insegnato Nietzsche, è il processo di trasvalutazione di tutti i valori, al termine del quale non resta più, letteralmente, nulla. O, più precisamente, resta il nulla come unico valore superstite. Per ciò stesso, rimangono ora inevase le domande più importanti, quelle sui fondamenti, alle quali l’Occidente aveva variamente provato a rispondere: perché? A che scopo? Verso dove? In balia del tecnonichilismo e dell’ombra del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 14 ottobre 2020) L’Occidente non crede più in nulla già da tempo. Almeno da quando “l’ospite più inquietante”, il nichilismo, si è insinuato neispazi, occupandoli integalmente e senza zone franche. Niente più valori e ideali, niente più dèi e idee eterne: tutto è precipitato nell’abisso, svalorizzandosi. Nichilismo, ci ha insegnato Nietzsche, è il processo di trasvalutazione di tutti i valori, al termine del quale non resta più, letteralmente, nulla. O, più precisamente, resta il nulla come unico valore superstite. Per ciò stesso, rimangono ora inevase le domande più importanti, quelle sui fondamenti, alle quali l’Occidente aveva variamente provato a rispondere: perché? A che scopo? Verso dove? In balia del tecnonichilismo e dell’ombra del ...

psicvasquezm : RT @iila_org: IILA a sostegno della ricerca su #covid19: finanzierà 3 progetti di ricerche latinoamericane di @IPN_MX in Messico, @UdeA de… - indicasat : RT @iila_org: IILA a sostegno della ricerca su #covid19: finanzierà 3 progetti di ricerche latinoamericane di @IPN_MX in Messico, @UdeA de… - kjr5n2009 : RT @iila_org: IILA a sostegno della ricerca su #covid19: finanzierà 3 progetti di ricerche latinoamericane di @IPN_MX in Messico, @UdeA de… - florcipa : RT @iila_org: IILA a sostegno della ricerca su #covid19: finanzierà 3 progetti di ricerche latinoamericane di @IPN_MX in Messico, @UdeA de… - italia_latina : RT @iila_org: IILA a sostegno della ricerca su #covid19: finanzierà 3 progetti di ricerche latinoamericane di @IPN_MX in Messico, @UdeA de… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus salvezza Coronavirus, la salvezza del corpo è la nuova religione e i medici i suoi pastori Il Fatto Quotidiano Assemblee condominiali: nessun divieto di svolgimento nel nuovo DPCM

Le assemblee condominiali potranno continuare a svolgersi regolarmente, ma sempre con attenzione per distanziamento e assembramenti. Per un attimo è sembrato di essere tornati indietro nel tempo tra m ...

Dpcm in vigore oggi: che cosa cambia e cosa no e cosa fare per stare sicuri

Il testo integrale appena pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Porta nuove regole Covid e nuovi modelli di comportamento per frenare l'epidemia di coronavirus ...

Le assemblee condominiali potranno continuare a svolgersi regolarmente, ma sempre con attenzione per distanziamento e assembramenti. Per un attimo è sembrato di essere tornati indietro nel tempo tra m ...Il testo integrale appena pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Porta nuove regole Covid e nuovi modelli di comportamento per frenare l'epidemia di coronavirus ...