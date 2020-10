Coronavirus: la Repubblica Ceca chiude scuole e locali per 3 settimane (Di mercoledì 14 ottobre 2020) La Repubblica Ceca ha deciso la chiusura di scuole, campus universitari, bar e locali per tre settimane nel tentativo di arginare l’aumento di casi di Coronavirus. Lo riporta la Bbc. Dal primo marzo nel Paese ci sono stati oltre 1.600 morti a causa del Covid-19 e oggi sono stati annunciati 8.000 nuovi contagi, un numero record che si era verificato solo un’altra volta dall’inizio della pandemia. Secondo il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC), nelle ultime due settimane la Repubblica Ceca ha registrato il piu’ alto tasso d’infezioni in Europa.L'articolo MeteoWeb. Leggi su meteoweb.eu (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Laha deciso la chiusura di, campus universitari, bar eper trenel tentativo di arginare l’aumento di casi di. Lo riporta la Bbc. Dal primo marzo nel Paese ci sono stati oltre 1.600 morti a causa del Covid-19 e oggi sono stati annunciati 8.000 nuovi contagi, un numero record che si era verificato solo un’altra volta dall’inizio della pandemia. Secondo il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC), nelle ultime duelaha registrato il piu’ alto tasso d’infezioni in Europa.L'articolo MeteoWeb.

repubblica : La polizia ferma Montesano senza mascherina. Lui sbotta: 'È sequestro di persona' - repubblica : Coronavirus in Germania, l'Istituto Koch: 'Vaccini non per tutti'. Record di contagi a Berlino - repubblica : Roma, morto Enzo, il papà di Francesco Totti. Era positivo al Coronavirus - EmilioBerettaF1 : Si spengono le luci del The Roosevelt, l'albergo icona di New York - VivMilano : RT @Vittoriog82: +++ Coronavirus in Italia: 7.332 nuovi casi. È il record di sempre. 43 i morti (@repubblica) -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Repubblica Coronavirus mondo, 38 milioni di casi. La Catalogna chiude bar e ristoranti la Repubblica Coronavirus, il bollettino di oggi 14 ottobre: 7332 nuovi contagi, 43 morti

Cronaca Coronavirus, guida al bollettino: ecco perché sembra che sommiamo i nuovi malati ai guariti e ai morti a cura di ALESSIO SGHERZA, ANNALISA D'APRILE, EVA CSUTHI Cronaca Coronavirus in Italia, i ...

Coronavirus: medici Milano, 'in arrivo fino a 400 cause contro di noi'

che dallo scorso febbraio si sono trovati in prima linea a fronteggiare l'emergenza Covid 19". A Milano potrebbero arrivare "300-400 cause civili contro i camici bianchi". A segnalare questa stima è ...

Cronaca Coronavirus, guida al bollettino: ecco perché sembra che sommiamo i nuovi malati ai guariti e ai morti a cura di ALESSIO SGHERZA, ANNALISA D'APRILE, EVA CSUTHI Cronaca Coronavirus in Italia, i ...che dallo scorso febbraio si sono trovati in prima linea a fronteggiare l'emergenza Covid 19". A Milano potrebbero arrivare "300-400 cause civili contro i camici bianchi". A segnalare questa stima è ...