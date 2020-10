Coronavirus | la minaccia di Andrea Crisanti | «Possibile lockdown a Natale»

(Di mercoledì 14 ottobre 2020), ladi una nuovoè sempre più vicina.avverte,. Un’affermazione che tuona e scuota l’animo di tutti. La paura di un secondodiventa sempre più concreta. Il virologoè intervenuto a Studio 24 su Rainews, proprio in tale occasione ha detto ciò che … L'articolo, ladi: «» proviene da YesLife.it.

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus minaccia

The Wam

In quetso momento, prosegue l'appello, si sta assistendo impotenti all'esportazione nel Caucaso Meridionale della politica ...Interviene in modo pesante su bar, ristoranti, discoteche e sport amatoriale il nuovo Dpcm (Decreto del presidente del consiglio dei ministri) con le misure anti-Covid, mentre nulla cambia per traspor ...