Coronavirus: la Catalogna chiude bar e ristoranti per 15 giorni

La Catalogna ha deciso di chiudere tutti i bar e ristoranti della regione per 15 giorni nel tentativo di fermare la nuova ondata di Coronavirus.

Peggiora la situazione anche in Catalogna, dove i contagi settimanali sono passati ... Che, però, ieri ha registrato 16 decessi da Covid-19, il numero più alto dal 20 maggio scorso. Un record negativo ...

Spagna: Covid-19, Catalogna chiude tutti i bar e i ristoranti per i prossimi 15 giorni

Il governo della comunità autonoma della Catalogna ha approvato oggi una serie di misure restrittive per ridurre l'elevato numero di ...

