Coronavirus | Juventus – Napoli | arrivato il verdetto del giudice sportivo

Leggi su leggilo

(Di mercoledì 14 ottobre 2020), colpo di scena sulla garanon giocata per volere dell’ASL campana.ildelArrivata la decisione delsulla gara non giocata tra, in programma nello scorso turno (terza giornata) prima della sosta per le Nazionali. Stangata per il club partenopeo che oltre … L'articoloildelproviene da leggilo.org.