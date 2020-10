Coronavirus | J’Accuse di Sgarbi alla Camera | “Come mai solo l’Italia è in stato di emergenza? Conte lo spieghi all’Europa”

Leggi su meteoweb.eu

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) “Chiedo al presidente del Consiglio come può spiegare al Consiglio Ue che noi siamo l’uncio Paese indida giugno. Come mai Francia Germania e gli altri paesi Ue non hanno dichiarato lodi? E’ un governo che ci vuole in continua malattia.vada a dirlo che siamo fuori dall’Europa…”. Nel suo intervento in Aula,, il deputato Vittoriolancia un nuovo j’accuse contro il governoper la gestione dell’Covid. L'articolo, J’Accuse di: “Come mail’Italia ...