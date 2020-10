Coronavirus Italia, oggi record di contagi da inizio pandemia. Boom di ricoveri (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Sono 7332 i nuovi casi di Coronavirus in Italia. Lo rende noto il ministero della Salute. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 43 decessi, che portano il totale a 36.289 dall’inizio dell’emergenza. Da ieri sono stati eseguiti 152.196 tamponi. È il record assoluto di nuovi positivi nel nostro paese dall’inizio della pandemia e, insieme, anche record di tamponi. Il record precedente era stato registrato il 21 marzo, con 6.557 casi in un giorno: in quel caso, però, i tamponi fatti furono 26.336. A preoccupare è soprattutto la Lombardia con 1844 casi di positività di cui 1000 solo a Milano. Male anche il Veneto con 657 nuovi casi. Numeri che spaventano tanto che i virologi lanciano l’allarme che ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Sono 7332 i nuovi casi diin. Lo rende noto il ministero della Salute. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 43 decessi, che portano il totale a 36.289 dall’dell’emergenza. Da ieri sono stati eseguiti 152.196 tamponi. È ilassoluto di nuovi positivi nel nostro paese dall’dellae, insieme, anchedi tamponi. Ilprecedente era stato registrato il 21 marzo, con 6.557 casi in un giorno: in quel caso, però, i tamponi fatti furono 26.336. A preoccupare è soprattutto la Lombardia con 1844 casi di positività di cui 1000 solo a Milano. Male anche il Veneto con 657 nuovi casi. Numeri che spaventano tanto che i virologi lanciano l’allarme che ...

