Coronavirus Italia, le differenze tra il record di oggi e i dati del 21 marzo (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Il bollettino quotidiano sul Coronavirus in Italia ha emesso la sua sentenza: i nuovi casi di Covid registrati nelle ultime 24 ore sono 7.332, il dato più alto dall'inizio della pandemia. Un numero maggiore, e non ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Il bollettino quotidiano sulinha emesso la sua sentenza: i nuovi casi di Covid registrati nelle ultime 24 ore sono 7.332, il dato più alto dall'inizio della pandemia. Un numero maggiore, e non ...

Agenzia_Ansa : Record contagi in Italia, 7.332 casi in un giorno +++ FLASH #Coronavirus #ANSA - Corriere : In Italia record di nuovi contagi: 7.332 in 24 ore, 43 i decessi - SkySport : ULTIM'ORA NAZIONALE ? Stephan El Shaarawy, negativo al tampone di controllo Il primo era risultato debolmente posit… - _marlene1265 : RT @FBigliardo: ??++#coronavirus, oggi in Italia 7332 positivi, in #Lombardia 1844 Abbiamo compreso che occasioni di assembramento, specie… - corona_tweet : RT @Stevig64: #coronavirus #14ottobre +7.332 #positivi Fatti 152.196 #tamponi incremento 4,8% Il #21marzo +6557 con 26.336 tamponi increme… -