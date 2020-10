Coronavirus | in Sicilia 334 casi e 2 decessi

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Sono 334 i nuovidiregistrati innelle ultime 24 ore, 36 in più di quelli registrati ieri. I tamponi effettuati sull’isola sono stati 8.340 contro i 3.892 delle 24 ore precedenti. E’ quanto emerge dal quotidiano bollettino sull’emergenza Covid-19, pubblicato dal ministero della Salute. Ad oggi sono 9.926 le persone che hanno contratto il virus in, mentre il totale dei tamponi ha raggiunto quota 561.166. Il totale delle vittime è di 341: due quelle registrate nelle ultime 24 ore. Attualmente i positivi sull’isola sono 4.877, 4.407 sono le persone in isolamento domiciliare, mentre i ricoverati sono 426, 44 dei quali in terapia intensiva (+2 rispetto a ieri).(ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

