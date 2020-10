Coronavirus in Lombardia, bollettino oggi 14 ottobre (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Milano, 14 ottobre 2020 - Atteso per il primo pomeriggio di oggi, mercoledì 15 ottobre , il bollettino relativo all' emergenza Covid-19 in Lombardia . Numeri molto attesi perché proprio sul territorio ... Leggi su ilgiorno (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Milano, 142020 - Atteso per il primo pomeriggio di, mercoledì 15, ilrelativo all' emergenza Covid-19 in. Numeri molto attesi perché proprio sul territorio ...

RegLombardia : #LNews Sono 83.550 i guariti/dimessi, 1.080 i nuovi positivi con 17.186 tamponi effettuati, per una percentuale pa… - La7tv : #dimartedi Coronavirus, Milena #Gabanelli sulla sanità: 'Il problema della Lombardia è noto, ma non ci hanno ancora… - SkyTG24 : Coronavirus, in Lombardia persi 110mila posti di lavoro in 6 mesi - alcinx : RT @discoradioIT: ??++FLASH - #CORONAVIRUS: IN LOMBARDIA 1.844 NUOVI CASI, IL 6,3% DEI TAMPONI. +99 i ricoveri, 17 morti. - leggoit : Coronavirus, in Lombardia riesplodono i contagi: 1.844 casi in più, oltre mille a Milano -