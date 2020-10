Coronavirus in Lombardia, bollettino oggi 14 ottobre: 1844 positivi e 17 decessi (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Milano, 14 ottobre 2020 - Milano, 14 ottobre 2020 - Sono 1.844 i nuovi positivi registrati in Lombardia , di questi 1032 a Milano, di cio 504 in città. E' quanto emerge dal bollettino di oggi della ... Leggi su ilgiorno (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Milano, 142020 - Milano, 142020 - Sono 1.844 i nuoviregistrati in, di questi 1032 a Milano, di cio 504 in città. E' quanto emerge daldidella ...

RegLombardia : #LNews Sono 83.550 i guariti/dimessi, 1.080 i nuovi positivi con 17.186 tamponi effettuati, per una percentuale pa… - La7tv : #dimartedi Coronavirus, Milena #Gabanelli sulla sanità: 'Il problema della Lombardia è noto, ma non ci hanno ancora… - fattoquotidiano : L'EMERGENZA IN LOMBARDIA Oltre mille contagi solo nella provincia di Milano, leggete cosa sta accadendo - tilonews : #ultimora | bollettino #coronavirus : in #Lombardia 1844 nuovi casi, 504 a #Milano. #regionelombardia #notizie… - arual812 : RT @Agenzia_Ansa: Con 29.048 tamponi effettuati, sono 1.844 i nuovi positivi registrati in Lombardia, di questi 1032 a Milano #Coronavirus… -