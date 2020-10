Coronavirus, in Lombardia attivati 1.550 nuovi posti letto Covid: “arriveremo a 40 mila tamponi al giorno” (Di mercoledì 14 ottobre 2020) “L’evoluzione epidemiologica di questi ultimi giorni ha determinato l’attuazione completa della prima fase del Piano ospedaliero regionale, approvato dalla Giunta il 16 giugno scorso, che prevede la disponibilita’ di 1550 posti Covid nei 18 ospedali Hub: 150 posti di terapia intensiva, 400 di sorveglianza sub intensiva e 1000 posti letto nei reparti“. Lo comunica l’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, al termine della riunione con le direzioni strategiche delle Asst, Irccs e Ats della Lombardia e con i rappresentanti delle associazioni di categoria della sanita’ privata accreditata. “Il piano prevede inoltre la possibilita’ di riattivare ulteriori 300 posti ... Leggi su meteoweb.eu (Di mercoledì 14 ottobre 2020) “L’evoluzione epidemiologica di questi ultimi giorni ha determinato l’attuazione completa della prima fase del Piano ospedaliero regionale, approvato dalla Giunta il 16 giugno scorso, che prevede la disponibilita’ di 1550nei 18 ospedali Hub: 150di terapia intensiva, 400 di sorveglianza sub intensiva e 1000nei reparti“. Lo comunica l’assessore al Welfare della Regione, Giulio Gallera, al termine della riunione con le direzioni strategiche delle Asst, Irccs e Ats dellae con i rappresentanti delle associazioni di categoria della sanita’ privata accreditata. “Il piano prevede inoltre la possibilita’ di riattivare ulteriori 300...

