Coronavirus in Italia, il bollettino del 14 ottobre: boom di nuovi contagi, sono 7332. E' il record di sempre. 43 i decessi (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Balzo in avanti anche dei ricoveri: 464 in un solo giorno ai quali vanno aggiunti i 25 in terapia intensiva

