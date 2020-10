Coronavirus: in Irlanda del Nord scuole chiuse da lunedì, solo take away per i ristoranti (Di mercoledì 14 ottobre 2020) La ‘First Minister”, Arlene Foster, ha annunciato che in Irlanda del Nord le scuole torneranno a essere chiuse da lunedì prossimo almeno fino al 2 novembre e altre restrizioni saranno imposte su pub e ristoranti già da questo venerdì per contenere l’epidemia di Coronavirus. Saranno introdotti limini ai viaggi non essenziali e le attività di ristorazione potranno lavorare solo in modalità take away per le prossime 4 settimane.L'articolo Coronavirus: in Irlanda del Nord scuole chiuse da lunedì, solo take away per i ... Leggi su meteoweb.eu (Di mercoledì 14 ottobre 2020) La ‘First Minister”, Arlene Foster, ha annunciato che indelletorneranno a essereda lunedì prossimo almeno fino al 2 novembre e altre restrizioni saranno imposte su pub egià da questo venerdì per contenere l’epidemia di. Saranno introdotti limini ai viaggi non essenziali e le attività di ristorazione potranno lavorarein modalitàper le prossime 4 settimane.L'articolo: indelda lunedì,per i ...

Coronavirus: fake news dilagano, minano fiducia in vaccino

Alcune delle fake news che sono emerse sul Covid-19 sono considerate credibili da una fetta consistente della popolazione, e dove la percentuale che crede alle 'bufale' cresce, sale anche quella di ch ...

Immuni esce da Bending Spoons e entra nelle mani dello Stato: avvenuto il passaggio di consegne verso Sogei e pagoPA ...

