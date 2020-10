Coronavirus, in Germania oltre 5mila casi: obbligo mascherina senza distanza sicurezza. L’Irlanda del Nord chiude pub e scuole (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Per la prima volta da aprile, in Germania sono stati rilevati oltre 5mila nuovi casi di contagio da Sars Cov 2 in 24 ore. I numeri divulgati dal Robert Koch Institut questa mattina parlano di 5.132 nuove infezioni, oltre mille in più rispetto alle 4.122 di ieri. E il governo corre ai ripari e intende estendere l’obbligo di mascherina dove non è possibile mantenere le distanze di sicurezza e nei casi in cui si sta insieme per lungo tempo. È ciò che è contenuto in una bozza che sarà oggi oggetto di discussione tra i ministri-presidenti dei Land tedeschi e la cancelliera Angela Merkel citata da Dpa . Potrebbe anche essere esteso il coprifuoco per la ristorazione anche sotto i 35 nuovi contagi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Per la prima volta da aprile, insono stati rilevatinuovidi contagio da Sars Cov 2 in 24 ore. I numeri divulgati dal Robert Koch Institut questa mattina parlano di 5.132 nuove infezioni,mille in più rispetto alle 4.122 di ieri. E il governo corre ai ripari e intende estendere l’didove non è possibile mantenere le distanze die neiin cui si sta insieme per lungo tempo. È ciò che è contenuto in una bozza che sarà oggi oggetto di discussione tra i ministri-presidenti dei Land tedeschi e la cancelliera Angela Merkel citata da Dpa . Potrebbe anche essere esteso il coprifuoco per la ristorazione anche sotto i 35 nuovi contagi ...

