Coronavirus, in Francia scatta coprifuoco. Più telelavoro, nasce la "bolla sociale" (Di mercoledì 14 ottobre 2020) La seconda ondata della pandemia di Covid 19 sta investendo la Francia paese. Di fronte alla recrudescenza epidemica osservata dall'inizio dell'anno scolastico, l'esecutivo non ha avuto altra scelta che decidere nuove restrizioni per cercare di contenere la circolazione del virus sul territorio.Ospite di TF1 e di France 2 questo mercoledì sera, Emmanuel Macron ha annunciato di aver nuovamente dichiarato lo stato di emergenza sanitaria, che entrerà in vigore questo sabato. Ha poi dettagliato la sua nuova strategia per combattere il Covid-19 per le prossime settimane e mesi. Il "coprifuoco" per evitare il ricontenimento. Da questo sabato, le zone più colpite dal virus saranno poste sotto cappa tra le 21:00 e le 6:00, per un periodo da quattro a sei settimane. Sono interessate Parigi e l'Île-de-France, oltre ad altre 8 metropoli: ...

