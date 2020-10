Coronavirus in Francia, Macron: “Coprifuoco per quattro o sei settimane. Lockdown sproporzionato” (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Coronavirus in Francia, il discorso di Macron alla Nazione: “Il Covid-19 è tornato. Coprifuoco per quattro o sei settimane”. PARIGI (Francia) – Coronavirus in Francia, il discorso di Macron alla Nazione. Il presidente transalpino ha annunciato le decisioni prese dal Governo per limitare la diffusione dell’epidemia: “Questa pandemia ha colpito tutta l’Europa e tutto il mondo. Il virus sta tornando, siamo in quella che è stata definita la seconda ondata …. Il virus circola in modo veloce nel nostro Paese. Sappiamo che il Covid-19 è letale, dà problemi alle persone che sono più anziane. Colpisce coloro che presentano più patologie. Colpisce in modo ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 14 ottobre 2020)in, il discorso dialla Nazione: “Il Covid-19 è tornato. Coprifuoco pero sei”. PARIGI () –in, il discorso dialla Nazione. Il presidente transalpino ha annunciato le decisioni prese dal Governo per limitare la diffusione dell’epidemia: “Questa pandemia ha colpito tutta l’Europa e tutto il mondo. Il virus sta tornando, siamo in quella che è stata definita la seconda ondata …. Il virus circola in modo veloce nel nostro Paese. Sappiamo che il Covid-19 è letale, dà problemi alle persone che sono più anziane. Colpisce coloro che presentano più patologie. Colpisce in modo ...

SkyTG24 : Coronavirus Francia, attesa per il discorso di Macron alla nazione - Corriere : Coronavirus Francia, il discorso di Macron: lockdown a Parigi tra le 21 e le 6 - SkyTG24 : Coronavirus Francia, oltre 20.000 contagi in 24 ore: è record in un solo giorno - FatimaCurzio : RT @RaiNews: #coronavirus #covid19 il presidente francese Emmanuel #Macron annuncia in tv la nuova stretta. Virus 'pericoloso e grave per t… - giuvannuzzo : RT @RaiNews: #coronavirus #covid19 il presidente francese Emmanuel #Macron annuncia in tv la nuova stretta. Virus 'pericoloso e grave per t… -