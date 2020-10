Coronavirus, in Europa salgono i contagi e la paura. Attesa per il discorso di Macron, record nuovi infetti in Germania (Di mercoledì 14 ottobre 2020) salgono in maniera preoccupante i contagi in Europa. Ieri 13 ottobre in Italia il picco ha sfiorato quasi i seimila nuovi casi, con terapie intensive e vittime in aumento, mentre il presidente del Consiglio Giuseppe Conte chiede "sacrifici" contro il Covid 19 per evitare il ripetersi del confinamento generalizzato, che dalla primavera tutti ricordano molto bene. Intanto tutto il vecchio continente predispone misure straordinarie; è allarme per la tenuta degli ospedali a Parigi; la Francia, decimo Paese più colpito al mondo attende il discorso del presidente Emmanuel Macron, in serata. In Belgio arriva il coprifuoco in due province. L'Olanda si avvia alla chiusura di bar e ristoranti. L'Austria va verso il semaforo rosso. Preoccupa la Spagna dove i contagi ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 14 ottobre 2020)in maniera preoccupante iin. Ieri 13 ottobre in Italia il picco ha sfiorato quasi i seimilacasi, con terapie intensive e vittime in aumento, mentre il presidente del Consiglio Giuseppe Conte chiede "sacrifici" contro il Covid 19 per evitare il ripetersi del confinamento generalizzato, che dalla primavera tutti ricordano molto bene. Intanto tutto il vecchio continente predispone misure straordinarie; è allarme per la tenuta degli ospedali a Parigi; la Francia, decimo Paese più colpito al mondo attende ildel presidente Emmanuel, in serata. In Belgio arriva il coprifuoco in due province. L'Olanda si avvia alla chiusura di bar e ristoranti. L'Austria va verso il semaforo rosso. Preoccupa la Spagna dove i...

