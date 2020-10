Coronavirus | il virologo Crisanti | “Lockdown a Natale per fermare i contagi”

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) Ilnon esclude l’idea di un lockdown a. Il professore dell’Università di Padova, già consulente dell’amministrazione di Luca Zaia durante la prima ondata, ammette che una chiusura totale durante il periodo natalizio possa essere “Nell’ordine delle cose“.: “Lockdown anell’ordine delle cose” Per quanto in questi giorni diversi esponenti del … L'articolo, il: “Lockdown aperi contagi” Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Il quadro dipinto da Andrea Crisanti è inquietante, terribilmente inquietante. Il virologo dell'univeristà di Padova, ex braccio destro di Luca Zaia, intervistato da RaiNews non usa mezzi termini: ..."Con quasi 6mila casi di Covid in un giorno il numero di morti tra un paio di settimane sfiorerà le tre cifre", questo l'allarme dell'Iss.