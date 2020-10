Coronavirus: il tennista Fabio Fognini positivo al Covid-19 (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Anche Fabio Fognini è risultato positivo al Covid-19; è l’esito del tampone effettuato sul tennista azzurro all’Open in corso a Cagliari. Il ligure, impegnato al ‘Forte Village Sardegna Open’, nuovo Atp che si sta disputando sui campi in terra rossa del resort a Pula, in Sardegna, è quindi costretto al forfait. L’azzurro, primo favorito del seeding, sarebbe dovuto entrare in gara direttamente al secondo turno nel pomeriggio contro lo spagnolo Roberto Carballes Baena. Al suo posto, è stato ripescato in tabellone come lucky loser il serbo Danilo Petrovic.L'articolo MeteoWeb. Leggi su meteoweb.eu (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Ancheè risultatoal-19; è l’esito del tampone effettuato sulazzurro all’Open in corso a Cagliari. Il ligure, impegnato al ‘Forte Village Sardegna Open’, nuovo Atp che si sta disputando sui campi in terra rossa del resort a Pula, in Sardegna, è quindi costretto al forfait. L’azzurro, primo favorito del seeding, sarebbe dovuto entrare in gara direttamente al secondo turno nel pomeriggio contro lo spagnolo Roberto Carballes Baena. Al suo posto, è stato ripescato in tabellone come lucky loser il serbo Danilo Petrovic.L'articolo MeteoWeb.

