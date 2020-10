Coronavirus, il primario della terapia intensiva dell’ospedale Sacco: “A Milano situazione potenzialmente esplosiva” (Di mercoledì 14 ottobre 2020) L’incremento generale dei contagi in Lombardia preoccupa da giorni e con il passare dei giorni si profila un caso Milano, con gli ospedali del capoluogo che chiedono “aiuto” a strutture fuori provincia come l’ospedale Papa Giovanni XXIII Bergamo che teme l’onda di contagi in arrivo. “Ci sono elementi di forte preoccupazione. Non tanto legati al numero dei ricoveri in terapia intensiva, ieri in Lombardia avevamo 63 ricoveri nelle nostre rianimazioni, ma a preoccuparci è l’andamento dei ricoveri” dice durante il programma Buongiorno su Sky TG24 Emanuele Catena, direttore della terapia intensiva dell’Ospedale Sacco di Milano. “Se immaginiamo di proiettare questo trend nei prossimi giorni e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 14 ottobre 2020) L’incremento generale dei contagi in Lombardia preoccupa da giorni e con il passare dei giorni si profila un caso, con gli ospedali del capoluogo che chiedono “aiuto” a strutture fuori provincia come l’ospedale Papa Giovanni XXIII Bergamo che teme l’onda di contagi in arrivo. “Ci sono elementi di forte preoccupazione. Non tanto legati al numero dei ricoveri in, ieri in Lombardia avevamo 63 ricoveri nelle nostre rianimazioni, ma a preoccuparci è l’andamento dei ricoveri” dice durante il programma Buongiorno su Sky TG24 Emanuele Catena, direttoredell’Ospedaledi. “Se immaginiamo di proiettare questo trend nei prossimi giorni e ...

