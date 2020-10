Coronavirus, il presidente dei biologi: “Tamponi illegali, le istituzioni intervengano contro comportamenti illeciti” (Di mercoledì 14 ottobre 2020) “In ordine alle notizie apprese dalla stampa riguardanti l’esecuzione di ‘tamponi anti Covid’ in Campania e nel Lazio, da parte di professionisti non abilitati e di strutture di laboratorio non accreditate per la specifica e delicata metodica, si invita il ministro della Salute, Roberto Speranza e i governatori Vincenzo De Luca e Nicola Zingaretti, ad attivare immediatamente sopralluoghi e indagini ispettive volte a stroncare, sul nascere, ogni illecito comportamento”. A chiederlo, in una nota, il senatore Vincenzo D’Anna, presidente dell’Ordine nazionale dei biologi. “Nel caso specifico della Campania – prosegue D’Anna – invito il presidente della giunta regionale a provvedere quanto prima alla revoca delle disposizioni che hanno individuato l’elenco delle ... Leggi su meteoweb.eu (Di mercoledì 14 ottobre 2020) “In ordine alle notizie apprese dalla stampa riguardanti l’esecuzione di ‘tamponi anti Covid’ in Campania e nel Lazio, da parte di professionisti non abilitati e di strutture di laboratorio non accreditate per la specifica e delicata metodica, si invita il ministro della Salute, Roberto Speranza e i governatori Vincenzo De Luca e Nicola Zingaretti, ad attivare immediatamente sopralluoghi e indagini ispettive volte a stroncare, sul nascere, ogni illecito comportamento”. A chiederlo, in una nota, il senatore Vincenzo D’Anna,dell’Ordine nazionale dei. “Nel caso specifico della Campania – prosegue D’Anna – invito ildella giunta regionale a provvedere quanto prima alla revoca delle disposizioni che hanno individuato l’elenco delle ...

