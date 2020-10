Coronavirus, il Parma comunica quattro casi positivi (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Nuovi casi di Coronavirus nel mondo della Serie A, il Parma ha infatti annunciato la positività di quattro calciatori quattro nuovi casi di Coronavirus in Serie A. Si tratta di calciatori del Parma, tre dei quali asintomatici, subito posti in isolamento. Questo il comunicato del club: “Il Parma Calcio 1913 comunica che l’ultima serie di controlli ha evidenziato quattro casi di positività al Covid-19 relativamente ad atleti del gruppo squadra. I quattro calciatori (di cui uno leggermente sintomatico e gli altri tre asintomatici) sono stati prontamente isolati secondo le direttive federali e ... Leggi su zon (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Nuovidinel mondo della Serie A, ilha infatti annunciato latà dicalciatorinuovidiin Serie A. Si tratta di calciatori del, tre dei quali asintomatici, subito posti in isolamento. Questo ilto del club: “IlCalcio 1913che l’ultima serie di controlli ha evidenziatodità al Covid-19 relativamente ad atleti del gruppo squadra. Icalciatori (di cui uno leggermente sintomatico e gli altri tre asintomatici) sono stati prontamente isolati secondo le direttive federali e ...

