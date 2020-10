Coronavirus | il direttore della terapia intensiva dell’Ospedale Sacco | “Preoccupa l’andamento dei ricoveri | situazione esplosiva Milano rischia”

Leggi su meteoweb.eu

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) “Ci sono elementi di forte preoccupazione. Non tanto legati al numero deiin, ieri non Lombardia avevamo 63nelle nostre rianimazioni, ma a preoccuparci è l’andamento dei. Da qualche giorno assistiamo a un aumento esponenziale delle richieste, tre giorni fa avevamo quattroin più, poi ne abbiamo avuti otto e ieri ne abbiamo avuti undici. In queste ore la pressione è molto forte“: lo ha affermato a Buongiorno, su Sky Tg24 Emanuele Catena,dell’Ospedaledi. “Se immaginiamo di proiettare questo trend nei prossimi giorni e nelle ...