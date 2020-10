Coronavirus, il bollettino di oggi 14 ottobre: 7332 nuovi contagi, 43 morti (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Grande balzo dei contagi. Sono 152.196 i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Aumentano di 25 unità le terapie intensive Leggi su repubblica (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Grande balzo dei. Sono 152.196 i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Aumentano di 25 unità le terapie intensive

repubblica : Coronavirus, il bollettino di oggi 14 ottobre: 7332 nuovi contagi, 43 morti - Corriere : In Italia record di nuovi contagi: 7.332 in 24 ore, 43 i decessi - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 11 ottobre: 5.456 nuovi casi e 26 morti - MartaSic_u92 : RT @Corriere: In Italia record di nuovi contagi: 7.332 in 24 ore, 43 i decessi - BormidaLiliana : RT @Corriere: In Italia record di nuovi contagi: 7.332 in 24 ore, 43 i decessi -