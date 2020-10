Coronavirus, i medici di Milano: “In arrivo fino a 400 cause contro di noi” (Di mercoledì 14 ottobre 2020) “Fioccano le richieste di pareri medico-legali per valutare la responsabilità civile di medici di famiglia, medici di pronto soccorso e medici ospedalieri, che dallo scorso febbraio si sono trovati in prima linea a fronteggiare l’emergenza Covid 19”. A Milano potrebbero arrivare “300-400 cause civili contro i camici bianchi”. A segnalare questa stima è Riscatto Medico, cartello sindacale maggiormente rappresentativo tra medici di medicina generale, pediatri, libero professionisti, di continuità assistenziale e specialisti ambulatoriali. “Una situazione abbastanza critica“, spiega Roberto Carlo Rossi, presidente dell’Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri ... Leggi su meteoweb.eu (Di mercoledì 14 ottobre 2020) “Fioccano le richieste di pareri medico-legali per valutare la responsabilità civile didi famiglia,di pronto soccorso eospedalieri, che dallo scorso febbraio si sono trovati in prima linea a fronteggiare l’emergenza Covid 19”. Apotrebbero arrivare “300-400civilii camici bianchi”. A segnalare questa stima è Riscatto Medico, cartello sindacale maggiormente rappresentativo tradina generale, pediatri, libero professionisti, di continuità assistenziale e specialisti ambulatoriali. “Una situazione abbastanza critica“, spiega Roberto Carlo Rossi, presidente dell’Ordine deichirurghi e odontoiatri ...

RaiNews : 'Si rischia il crollo della prima trincea ospedaliera anti-Covid, gli ospedali non sono pronti a far fronte ad un'e… - fattoquotidiano : Coronavirus, il sindacato dei medici avverte: “Con aumento esponenziale casi, il sistema ospedaliero non reggerebbe… - borghi_claudio : @RobertoBurioni Gentile Professore, se la letteratura scientifica i siti medici e il NYT parlano di ricerca di test… - Marilenapas : RT @ilfattoblog: LA RELIGIONE DELLA MEDICINA 'Anche quella della scienza medica è una battaglia sacra contro un nemico invisibile e malefic… - Italia_Notizie : «In Lombardia vaccini in ritardo, noi medici rischiamo cause a valanga»|Scuole a Milano, raddoppiati i focolai -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus medici Coronavirus: «In Lombardia vaccini anti influenzali in ritardo, noi medici rischiamo cause a valanga» Corriere della Sera Coronavirus in Lombardia, bollettino oggi 13 ottobre: 1.080 nuovi casi e 6 decessi

Infine, le persone in isolamento domiciliare sono 81.603, 4.112 più di ieri. Riflettendo sui contagiati da Coronavirus, i medici non nascondono la loro preoccupazione. Quasi 600 operatori sanitari, ...

LE NUOVE MISURE ANTI-COVID: GIUSTE O SBAGLIATE? L’OPINIONE DI UNA OPERATRICE SANITARIA IMPEGNATA NELLA CORSA AI TAMPONI

CASTIGLIONE DEL LAGO – La curva dei contagi da covid 19 sale in tutta Italia ... Capite che tempo 2 giorni il sistema si congestiona (le risorse, i medici, gli infermieri,le disponibilità dei tamponi, ...

