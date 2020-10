Coronavirus Francia, il discorso di Macron: coprifuoco a Parigi (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Covid, l’annuncio del presidente della Francia Macron al Paese: lockdown tra le 21 e le 6, dovrebbe durare sei settimane Leggi su corriere (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Covid, l’annuncio del presidente dellaal Paese: lockdown tra le 21 e le 6, dovrebbe durare sei settimane

RaiNews : #coronavirus #covid19 il presidente francese Emmanuel #Macron annuncia in tv la nuova stretta. Virus 'pericoloso e… - Corriere : Coronavirus Francia, il discorso di Macron: lockdown a Parigi tra le 21 e le 6 - SkyTG24 : Coronavirus Francia, attesa per il discorso di Macron alla nazione - AminelliVr : RT @MedBunker: Francia: coprifuoco dalle 21 alle 6 a Parigi e altre otto grandi città, per almeno un mese. Macron fa sul serio. https://t.… - giu33liana : RT @MedBunker: Francia: coprifuoco dalle 21 alle 6 a Parigi e altre otto grandi città, per almeno un mese. Macron fa sul serio. https://t.… -