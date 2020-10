Coronavirus Fiumicino: i dati di oggi mercoledì 14 ottobre (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Situazione contagi da Covid-19 a Fiumicino, diramati gli ultimi dati disponibili. «C’è una leggera risalita nel numero di persone contagiate da Covid-19 nel nostro territorio». Lo dichiara il sindaco di Fiumicino Esterino Montino. «Secondo i dati forniti da poco dalla Asl Rm3 – spiega – oggi sono 34 i positivi, due più di ieri, e sempre 10 le persone in sorveglianza attiva. Come già detto più e più volte non possiamo stare tranquilli, la possibilità di essere contagiati è sempre dietro l’angolo se non si seguono tutte le prescrizioni degli organi sanitari per evitare che questo avvenga: l’utilizzo delle mascherine anche all’aperto, l’igienizzazione frequente delle mani e il distanziamento tra ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Situazione contagi da Covid-19 a, diramati gli ultimidisponibili. «C’è una leggera risalita nel numero di persone contagiate da Covid-19 nel nostro territorio». Lo dichiara il sindaco diEsterino Montino. «Secondo iforniti da poco dalla Asl Rm3 – spiega –sono 34 i positivi, due più di ieri, e sempre 10 le persone in sorveglianza attiva. Come già detto più e più volte non possiamo stare tranquilli, la possibilità di essere contagiati è sempre dietro l’angolo se non si seguono tutte le prescrizioni degli organi sanitari per evitare che questo avvenga: l’utilizzo delle mascherine anche all’aperto, l’igienizzazione frequente delle mani e il distanziamento tra ...

