Coronavirus, feste a numero fisso e mascherine in casa: così le sanzioni (ma poche chance allo spione) (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Dai matrimoni al calcetto: la violazione delle misure contenute nel Dpcm, in vigore da mercoledì 14 ottobre, può far scattare la responsabilità colposa o le sanzioni amministrative. Denunciare i comportamenti sbagliati è legittimo, ma gli agenti non entrano in casa Leggi su ilsole24ore (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Dai matrimoni al calcetto: la violazione delle misure contenute nel Dpcm, in vigore da mercoledì 14 ottobre, può far scattare la responsabilità colposa o leamministrative. Denunciare i comportamenti sbagliati è legittimo, ma gli agenti non entrano in

fattoquotidiano : Coronavirus, firmato il nuovo Dpcm: locali chiusi alle 24, feste in casa con massimo 6 persone, stop a calcetto. Ec… - Agenzia_Ansa : Mascherine anche in casa fra non conviventi, stop alle gite scolastiche e limite di sei persone alle feste in casa:… - repubblica : Speranza: 'Segnalate chi fa feste private'. I social: 'È la Stasi' - LPincia : RT @claudio_2022: DiMartedì: Roberto Speranza smentisce se stesso: 'Coronavirus e feste in casa? Mai parlato di delazione' - Bufalenet : Singolare quanto avvenuto all’interno del profilo Twitter di Salvini, considerando il fatto che l’ex Ministro dell’… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus feste Coronavirus, feste a numero fisso e mascherine in casa: così le sanzioni (ma poche chance allo spione) Il Sole 24 ORE Campania - Coronavirus, mini lockdown in alcuni comuni

La Campania registra un leggero calo nel numero delle persone positive al Covid-19 - 635 nelle ultime 24 ore (su 7720 tamponi ... molti collegati alla mega festa nuziale della scorsa settimana. Fino a ...

Norme stringenti anche sulle attività nelle abitazioni private

Lo scopo è quello di riuscire a rallentare la diffusione del Coronavirus. “Se oggi si rispettano le nuove ... Nel nuovo decreto, infatti, viene raccomandato fortemente di evitare feste e riunioni con ...

La Campania registra un leggero calo nel numero delle persone positive al Covid-19 - 635 nelle ultime 24 ore (su 7720 tamponi ... molti collegati alla mega festa nuziale della scorsa settimana. Fino a ...Lo scopo è quello di riuscire a rallentare la diffusione del Coronavirus. “Se oggi si rispettano le nuove ... Nel nuovo decreto, infatti, viene raccomandato fortemente di evitare feste e riunioni con ...