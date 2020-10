Coronavirus e sport | Malagò | “Rischio chiusure? I problemi ci sono”

Leggi su meteoweb.eu

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) “Indubbiamente isono sul piatto, sono all’ordine del giorno”. Così il presidente del Coni Giovanni Malagò a margine dell’inaugurazione del TTG Travel Experience a Rimini a chi gli chiedeva se si rischia che si fermi tutto lodopo i recenti casi di positività, come le due squadre del Giro d’Italia che si sono ritirate, e Cristiano Ronaldo. “Serve secondo me molto giudizio, buon senso, non fare decisioni affrettate, sarebbe un errore, ma non si può non tener conto di una realtà che indubbiamente sta cambiando”. Quindi, ha aggiunto Malagò “il Comitato olimpico, federazioni e leghe sono a disposizione di chi ha, in particolare di Governo e Cts, oneri e onori in questo senso”. Il presidente del Coni Giovanni Malagò, a margine ...