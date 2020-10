Coronavirus e contagi, scontro fra Governo e Regioni sulla scuola: didattica a distanza da irresponsabili (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Che per la scuola sarebbe stato un anno difficile, senza precedenti , insegnanti, alunni e genitori lo sapevano. Erano stati preparati attraverso il tam tam del nuovo oracolo: la chat delle mamme. Ingressi... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Che per lasarebbe stato un anno difficile, senza precedenti , insegnanti, alunni e genitori lo sapevano. Erano stati preparati attraverso il tam tam del nuovo oracolo: la chat delle mamme. Ingressi...

fanpage : I mezzi pubblici non sono veicoli significativi di contagio del coronavirus. A stabilirlo è il Comitato tecnico sci… - MediasetTgcom24 : Coronavirus: 5.901 nuovi contagi (112.544 tamponi), 41 morti e 1.428 guariti - RaiNews : 'Si rischia il crollo della prima trincea ospedaliera anti-Covid, gli ospedali non sono pronti a far fronte ad un'e… - StefaniaFalone : RT @Corriere: Coronavirus, in Lombardia 1844 contagi. A Milano oltre mille - messveneto : Coronavirus: 1844 contagi in Lombardia, oltre 1000 nel Milanese -