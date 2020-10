Coronavirus, Crisanti: «Lockdown a Natale? È nell’ordine delle cose» (Di mercoledì 14 ottobre 2020) «Credo che un Lockdown a Natale sia nell’ordine delle cose: si potrebbe resettare il sistema, abbassare la trasmissione del virus e aumentare il contact tracing. Così come siamo il sistema è saturo». A dirlo il virologo dell’Università di Padova, Andrea Crisanti, ospite di Studio 24. L’esperto si è trovato a parlare della Gran Bretagna che ha deciso di far coincidere il periodo del Lockdown con quello delle vacanze scolastiche. leggi anche l’articolo —> Coronavirus Italia, che succede se l’indice Rt supera l’1.5: gli scenari possibili Coronavirus, Crisanti (virologo): «Lockdown a Natale? ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 14 ottobre 2020) «Credo che unsia nell’ordine: si potrebbe resettare il sistema, abbassare la trasmissione del virus e aumentare il contact tracing. Così come siamo il sistema è saturo». A dirlo il virologo dell’Università di Padova, Andrea, ospite di Studio 24. L’esperto si è trovato a parlare della Gran Bretagna che ha deciso di far coincidere il periodo delcon quellovacanze scolastiche. leggi anche l’articolo —>Italia, che succede se l’indice Rt supera l’1.5: gli scenari possibili(virologo): «? ...

