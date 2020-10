Coronavirus, come sono stati spesi soldi raccolti attraverso le donazioni (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Emergenza Coronavirus, come sono stati spesi i soldi raccolti in Italia attraverso le donazioni. Mentre – giustamente – l’Italia continua a ragionare sui soldi del Recovery fund, pochi ricordano che dall’inizio dell’emergenza Coronavirus sono stati raccolti 815 milioni di euro circa attraverso le donazioni. soldi di privati cittadini, persone comuni, grandi realtà imprenditoriali, eccellenze nostrane, personaggi del mondo dello sport e dello spettacolo, politici. soldi di tutte quelle persone che hanno voluto fare la propria parte in un momento ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Emergenzain Italiale. Mentre – giustamente – l’Italia continua a ragionare suidel Recovery fund, pochi ricordano che dall’inizio dell’emergenza815 milioni di euro circaledi privati cittadini, persone comuni, grandi realtà imprenditoriali, eccellenze nostrane, personaggi del mondo dello sport e dello spettacolo, politici.di tutte quelle persone che hanno voluto fare la propria parte in un momento ...

MediasetTgcom24 : Coronavirus, ecco come nasce un focolaio: così un positivo ne ha contagiati 126 a Vercelli #CORONAVIRUS… - TizianaFerrario : 2 amici inTexas decidono di fare un tampone x il #COVID19.Uno paga cash 199$ l'altro con assicurazione oltre 6000$.… - repubblica : A volte ritorna. Perché non è vero (come dice Trump) che chi guarisce dal coronavirus è protetto - Kristina_Claret : RT @dantegiumanini: Come si può giustificare un divario così grande tra la spesa pro capite della Campania(76 mila euro per ogni ricovero)e… - psycotria : RT @Vickiegogreen: @Cuoredifango @realDonaldTrump @Carlo_bis Nota bene l'#aspirina per favore ! Ve lo ricordate all'inizio come ci avevano… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus come Coronavirus, come leggere i dati ministeriali sui contagi nelle scuole: gli esperti rispondono Orizzonte Scuola Coronavirus, indagine Kérastase: "Donne italiane più resilenti degli uomini"

Roma, 14 ott. (Adnkronos) - Donne italiane più resilienti e solidali degli uomini in un contesto in cui il timore di non farcela ad affrontare le ...

I dati sulla diffusione del Coronavirus sono chiari

"Con quasi 6mila casi di Covid in un giorno il numero di morti tra un paio di settimane sfiorerà le tre cifre", questo l'allarme dell'Iss.

Roma, 14 ott. (Adnkronos) - Donne italiane più resilienti e solidali degli uomini in un contesto in cui il timore di non farcela ad affrontare le ..."Con quasi 6mila casi di Covid in un giorno il numero di morti tra un paio di settimane sfiorerà le tre cifre", questo l'allarme dell'Iss.