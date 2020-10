Coronavirus, come evitare il contagio in casa e proteggere i familiari (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Lavarsi spesso le mani, mantenere le distanze dagli anziani e dai parenti fragili, limitare gli inviti di ospiti sono azioni che aiutano a ridurre il rischio di infezione Leggi su corriere (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Lavarsi spesso le mani, mantenere le distanze dagli anziani e dai parenti fragili, limitare gli inviti di ospiti sono azioni che aiutano a ridurre il rischio di infezione

MediasetTgcom24 : Coronavirus, ecco come nasce un focolaio: così un positivo ne ha contagiati 126 a Vercelli #CORONAVIRUS… - TizianaFerrario : 2 amici inTexas decidono di fare un tampone x il #COVID19.Uno paga cash 199$ l'altro con assicurazione oltre 6000$.… - Corriere : Allarme virus in famiglia: dalle scarpe alla pulizia del bagno, come contenere il contagio dentro casa - JohSogos : RT @francescatotolo: “Aumento esponenziale dei malati in terapia intensiva. È l’inizio della seconda ondata” come afferma Vergallo? 9 ottob… - jackthepluk : RT @francescatotolo: “Aumento esponenziale dei malati in terapia intensiva. È l’inizio della seconda ondata” come afferma Vergallo? 9 ottob… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus come Coronavirus, come evitare il contagio in casa e proteggere i familiari Corriere della Sera Scuola, non chiudete le superiori

Lo psicologo Alberto Pellai nel suo profilo Facebook interviene sull'ipotesi di utilizzare la Dad per gli studenti più grandi (una riflessione che raccoglie quasi 1500 condivisioni in 4 ore). «Come ge ...

Scuola, non chiudete le superiore

Lo psicologo Alberto Pellai nel suo profilo Facebook interviene sull'ipotesi di utilizzare la Dad per gli studenti più grandi (una riflessione che raccoglie quasi 1500 condivisioni in 4 ore). «Come ge ...

Lo psicologo Alberto Pellai nel suo profilo Facebook interviene sull'ipotesi di utilizzare la Dad per gli studenti più grandi (una riflessione che raccoglie quasi 1500 condivisioni in 4 ore). «Come ge ...Lo psicologo Alberto Pellai nel suo profilo Facebook interviene sull'ipotesi di utilizzare la Dad per gli studenti più grandi (una riflessione che raccoglie quasi 1500 condivisioni in 4 ore). «Come ge ...