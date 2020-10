Coronavirus: casi in aumento a Monza, Pavia e Varese (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Milano, 14 ott. (Adnkronos) - Oltre a Milano, che mantiene il primato di casi di Covid19 in Lombardia con 1.032 nuovi positivi, altre province sono 'osservate speciali'. E' il caso di Monza, dove la curva continua a crescere e oggi tocca i 150 contagiati. Seguono Varese, con 110, e Pavia, con 101. casi in crescita anche a Brescia (81) e Como (67). Tra le altre province, a Bergamo sono 46 i positivi, a Cremona 30, a Lecco 29, a Lodi 23, a Mantova 42. Sondrio ne rileva 14. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Milano, 14 ott. (Adnkronos) - Oltre a Milano, che mantiene il primato didi Covid19 in Lombardia con 1.032 nuovi positivi, altre province sono 'osservate speciali'. E' il caso di, dove la curva continua a crescere e oggi tocca i 150 contagiati. Seguono, con 110, e, con 101.in crescita anche a Brescia (81) e Como (67). Tra le altre province, a Bergamo sono 46 i positivi, a Cremona 30, a Lecco 29, a Lodi 23, a Mantova 42. Sondrio ne rileva 14.

you_trend : ?? #Coronavirus, 13/10/20 • Attualmente positivi: 87.193 • Deceduti: 36.246 (+41, +0,11%) • Dimessi/Guariti: 242.02… - DiMarzio : #Monza, altri casi di #coronavirus. Adesso il totale sale a nove - M5S_Europa : Il nuovo #Dpcm, in vigore da oggi, ci aiuterà ai fini del contenimento dei contagi da #Coronavirus. L’aumento dei c… - StefaniaNonno : RT @antonioripa: #Covid19Italia #ACivicDuty Coronavirus Belgio, impennata di casi: +93% in sette giorni. Ospedali al collasso. la situazio… - TV7Benevento : Coronavirus: in Lombardia 1.844 nuovi casi, il 6,3% dei tamponi... -