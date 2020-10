Coronavirus, blitz del Nas in 1898 locali: 351 violazione e il 43% riguardano il mancato uso delle mascherine (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Controlli sul mantenimento delle distanze, sull’uso delle mascherine e sulla presenza di informazioni. I carabinieri per la Tutela della salute hanno visitato 1898 locali e riscontrato 351 violazioni. I controlli naturalmente arrivano nell’ambito dell’attuale emergenza sanitaria, in condivisione con il ministero della Salute, per cercare di arginare la diffusione del Coronavirus che con i dati in netta risalita cominciano a destare più di una preoccupazione. Nel mirino ristoranti, pizzerie, trattorie, fast-food, pub, birrerie e bar, nelle aree della movida e frequentate dai più giovani. Il servizio straordinario, nella sua prima settimana di esecuzione come informa una nota, ha permesso di fornire una preliminare valutazione circa l’attuale livello ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Controlli sul mantenimentodistanze, sull’usoe sulla presenza di informazioni. I carabinieri per la Tutela della salute hanno visitatoe riscontrato 351 violazioni. I controlli naturalmente arrivano nell’ambito dell’attuale emergenza sanitaria, in condivisione con il ministero della Salute, per cercare di arginare la diffusione delche con i dati in netta risalita cominciano a destare più di una preoccupazione. Nel mirino ristoranti, pizzerie, trattorie, fast-food, pub, birrerie e bar, nelle aree della movida e frequentate dai più giovani. Il servizio straordinario, nella sua prima settimana di esecuzione come informa una nota, ha permesso di fornire una preliminare valutazione circa l’attuale livello ...

