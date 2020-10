Coronavirus | Axa | 1 italiano su 2 avverte un impatto diretto su propria salute psicologica 3

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) (Adnkronos) - Tra le prime aziende ad aver esteso lo smart working per tutti i circa 1.800 collaboratori ad oggi fino a fine anno, il Gruppo Axa Italia mette a disposizione dei dipendenti, oltre ad un numero verde di assistenzaH24, uno sportello virtuale di counselling per gestire eventuali situazioni di stress o ansia. A questo dispositivo, per rafforzare ulteriormente il legame a distanza con i collaboratori, si aggiungono l'offerta di formazione aziendale, ridisegnata al 100% in modalità on line e l'accesso gratuito ad una piattaforma globale di 15.000 corsi, nonché l'ampliamento dei servizi welfare per fornire un sostegno pratico alle famiglie, con soluzioni che spaziano dal benessere all'assistenza e cura dei famigliari, formazione e, attività sportive e culturali in ottica di work-life balance. Ai clienti ...