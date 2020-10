Coronavirus | aggiornamento 13 ottobre | 2 decessi e 818 nuovi casi nelle ultime 24 ore

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) Nuovo record in Campania per icovid, a fronte di un forte incremento dei tamponi. Ipositivi sono infatti 818 su 11.396 tamponi. I dati dell'unità di crisi aggiornati alla mezzanotte ...

you_trend : ?? #Coronavirus, elaborazioni basate sull'aggiornamento quotidiano: • Tasso grezzo di letalità: 9,9% Regioni con i… - repubblica : Coronavirus in Italia, i dati della settimana. Incremento record dei nuovi casi: +104% [di MICHELE BOCCI] [aggiorna… - RegioneER : #Coronavirus l'aggiornamento: su oltre 10.700 tamponi sono 276 i nuovi positivi, 126 asintomatici da screening regi… - rep_roma : Bollettino Coronavirus, altro picco di contagi a Roma: 232 (+31 rispetto a ieri), 543 nel Lazio [di LAURA BARBUSCIA… - Dome689 : RT @you_trend: ?? #Coronavirus, elaborazioni basate sull'aggiornamento quotidiano: • Tasso grezzo di letalità: 9,7% Regioni con il maggior… -

Gli aggiornamenti sul coronavirus di oggi, mercoledì 14 ottobre. Leggi anche La mappa del contagio nel mondo: ecco come si sta diffondendo il virus La mappa del contagio in Italia: regione per regione ...Dice così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, commentando i dati sull’andamento del coronavirus. Da parte di alcuni ... scostamento dagli obiettivi di bilancio e della Nota di aggiornamento ...