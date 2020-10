Coronavirus: a Parigi scatta il coprifuoco. 38milioni di casi in tutto il mondo (Di mercoledì 14 ottobre 2020) coprifuoco a Parigi e in tutta la Francia. Un decreto che instaura nuovamente lo stato d'emergenza sanitario è stato adottato questa mattina, 14 ottobre, dal Consiglio dei ministri. In tutto il mondo sono stati superati i 38 milioni di casi di Coronavirus. In particolare, il numero dei contagi è di quasi 38.144.000. Al primo posto sempre gli Stati Uniti Leggi su firenzepost (Di mercoledì 14 ottobre 2020)e in tutta la Francia. Un decreto che instaura nuovamente lo stato d'emergenza sanitario è stato adottato questa mattina, 14 ottobre, dal Consiglio dei ministri. Inilsono stati superati i 38 milioni didi. In particolare, il numero dei contagi è di quasi 38.144.000. Al primo posto sempre gli Stati Uniti

Agenzia_Ansa : #Coronavirus, in #Russia record di morti e infezioni. In #Belgio contagi +79% in una settimana. #Olanda va verso la… - Agenzia_Ansa : #Covid, il governo studia coprifuoco serale a #Parigi. Su modello Berlino e Francoforte. Domani i ministri da… - Corriere : Coronavirus Francia, il discorso di Macron: lockdown a Parigi tra le 21 e le 6 - FatimaCurzio : RT @RaiNews: #coronavirus #covid19 il presidente francese Emmanuel #Macron annuncia in tv la nuova stretta. Virus 'pericoloso e grave per t… - giuvannuzzo : RT @RaiNews: #coronavirus #covid19 il presidente francese Emmanuel #Macron annuncia in tv la nuova stretta. Virus 'pericoloso e grave per t… -