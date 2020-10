Coronavirus, a Napoli il contagio corre più che nel resto della Campania (Di mercoledì 14 ottobre 2020) A Napoli il contagio da covid-19 cresce più che nel resto della Campania e i quartieri in cui il virus si sta diffondendo di piu’ sono la III, la IV e la VII Municipalita’. E’ la fotografia che emerge dall’elaborazione dei dati analizzati dalla task force, istituita allo scoppiare dell’emergenza lo scorso inverno, presso il Comune di Napoli a cui partecipano, tra gli altri, componenti dell’Unita’ di Statistica medica dell’Universita’ degli Studi della Campania ‘Luigi Vanvitelli’ tra cui il professore Giuseppe Signoriello e di cui l’ANSA ha potuto prendere visione. Ad oggi i casi di covid in citta’ sono circa 4mila. Il periodo preso in considerazione dall’analisi ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Ailda covid-19 cresce più che nele i quartieri in cui il virus si sta diffondendo di piu’ sono la III, la IV e la VII Municipalita’. E’ la fotografia che emerge dall’elaborazione dei dati analizzati dalla task force, istituita allo scoppiare dell’emergenza lo scorso inverno, presso il Comune dia cui partecipano, tra gli altri, componenti dell’Unita’ di Statistica medica dell’Universita’ degli Studi‘Luigi Vanvitelli’ tra cui il professore Giuseppe Signoriello e di cui l’ANSA ha potuto prendere visione. Ad oggi i casi di covid in citta’ sono circa 4mila. Il periodo preso in considerazione dall’analisi ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Napoli Coronavirus Napoli, chiusa la scuola Mastriani di Poggioreale per sanificazione anti-Covid Fanpage.it Screening congiunto Covid-19/Epatite C In piazza Matteotti a Bergamo il 17 ottobre

La pandemia da coronavirus ha rallentato fino al 90% gli screening del ... è partito da Roma, ha toccato Napoli e Salerno a fine settembre, e si concluderà lunedì 19 a Milano, in piazzale Cadorna.

Covid: screening in piazza a Bergamo, anche per epatite C

Arriva a Bergamo lo screening congiunto Covid-19/Epatite C che sarà effettuato in piazza Matteotti nella giornata di sabato 17 ottobre, con prenotazioni tra le 09:30 e le 12.30. (ANSA) ...

